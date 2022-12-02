Путін не демонструє жодних ознак готовності до переговорів, - Білий дім
Росія не виявляє жодних ознак готовності завершити розв’язану нею війну в Україні шляхом переговорів
Про це координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі наголосив на брифінгу в п’ятницю з посиланням на USA Today.
Раніше в п’ятницю речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Владімір Путін "завжди був, є і залишається відкритим для переговорів з метою забезпечення інтересів Росії", але Москва відкидає умову виведення військ з України.
"Я б з обережністю ставився до всього, що виходить з Кремля, коли йдеться про подібні заяви. Путін не продемонстрував жодних ознак того, що він готовий сісти за стіл переговорів і закінчити цю війну", – наголосив Кірбі.
Він сказав, що найбільш помітною дією, якою Путін міг би показати налаштованість до переговорів, було б виведення російських військ з України та припинення обстрілів української інфраструктури.
"Дії говорять голосніше, ніж слова. А їхні (Росії) дії свідчать про похмуру рішучість росіян продовжувати вбивати українців", – наголосив представник Білого дому.
- Напередодні президент США Джо Байден заявив, що наразі не має наміру говорити з російським візаві Володимиром Путіним, але готовий це зробити, якщо той справді виявить зацікавленість у припиненні розв’язаної ним війни в Україні, а саме – якщо виведе війська з України.
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