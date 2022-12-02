Путін не демонструє жодних ознак готовності до переговорів, - Білий дім

Про це координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі наголосив на брифінгу в п’ятницю з посиланням на USA Today.

Раніше в п’ятницю речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Владімір Путін "завжди був, є і залишається відкритим для переговорів з метою забезпечення інтересів Росії", але Москва відкидає умову виведення військ з України.

"Я б з обережністю ставився до всього, що виходить з Кремля, коли йдеться про подібні заяви. Путін не продемонстрував жодних ознак того, що він готовий сісти за стіл переговорів і закінчити цю війну", – наголосив Кірбі.

Він сказав, що найбільш помітною дією, якою Путін міг би показати налаштованість до переговорів, було б виведення російських військ з України та припинення обстрілів української інфраструктури.

"Дії говорять голосніше, ніж слова. А їхні (Росії) дії свідчать про похмуру рішучість росіян продовжувати вбивати українців", – наголосив представник Білого дому.