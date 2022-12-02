Про це він сказав у коментарі "Ъ FM".

Пєсков заявив, що умови початку перемовин, які озвучив президент США Джо Байден, є неприйнятними. "Голос" Путіна підкреслив, що військова агресія проти України триватиме.

"Він (Байден, - ред.) сказав, що, перше, Путін має піти з України. Він вважає, що це має бути демонстрацією того, що Путін готовий до переговорів. ...Сполучені Штати, як і раніше, не визнають нові території у складі Російської Федерації. І, звичайно, це суттєво ускладнює пошук якогось взаємного підґрунтя",— сказав Пєсков.

"Спеціальна військова операція продовжується. При цьому президент Путін залишається відкритим для переговорів", - додав він.

Як свідчать результати дослідження британського Королівського інституту об’єднаних сил (RUSI), Росія хотіла захопити Україну за 10 днів, але цей план провалився через надмірну секретність, унаслідок якої більшість підрозділів окупантів не знали, що їм робити.

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