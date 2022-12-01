Байден готовий до переговорів з Путіним, якщо РФ проявить бажання закінчити війну в Україні
Президент США Джо Байден заявив, що готовий вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, якби той виявив інтерес закінчити війну в Україні
Про це Байден повідомив на пресконференція після зустрічі із президентом Франції Емманюелем Макроном, інформує "Радіо Свобода".
Як пише Reuters зазначив, що вів би такі переговори у консультаціях із союзниками щодо НАТО. Однак розмова з Путіним поки не стоїть у його порядку.
Після завершення зустрічі Байден і Макрон опублікували заяву, в якій наголошується, що лідери двох країн рішуче засуджують "протизаконну агресивну війну Росії проти України" і "підкреслюють, що умисне завдання ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами, винні в яких повинні бути притягнутими до відповідальності", - передає Голос Америки.
На пресконференції Макрон пообіцяв не вимагати від України, щоб та йшла на компроміси, до яких вона не готова, цитує його Agence France-Presse.
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