Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи в Академії військово-повітряних сил США в Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, він попередив випускників, що вони вступатимуть на службу у все більш нестабільному світі, посилаючись на виклики з боку Росії та Китаю.

За словами Байдена, НАТО, попри спробу президента Росії Володимира Путіна зламати Альянс своїм вторгненням в Україну, стає все сильнішим. І це підкріплюється, зокрема нещодавнім прийняттям Фінляндії, а "незабаром і Швеції".

"Це станеться, я вам обіцяю", - наголосив він.

Вступ Швеції в НАТО

У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м повноправним членом Північноатлантичного альянсу.

Натомість заявку Швеції на вступ в НАТО не ратифікують Угорщина й Туреччина. Анкара звинувачує країну в "підтримці тероризму" і заявляє, що в Стокгольмі переховуються члени організацій, яких Туреччина вважає терористами.

Ще у середині березня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловив сподівання на швидку ратифікацію Анкарою протоколу щодо вступу країни в НАТО після виборів, які відбудуться у Туреччині у травні. В Ердогана підтвердили, що Туреччина повернеться до обговорення вступу Швеції у НАТО в червні.

Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.

А міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем все ще має надію, що його країна зможе приєднатися до НАТО до саміту Альянсу в липні, такої ж думки очільник Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони Швеції Йонсон.

30 травня Байден обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом входження Швеції до НАТО. Він заявив, що питання ратифікації Туреччиною шведської заявки, також обговорять на щорічному саміті у Вільнюсі.