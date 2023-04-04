Фінляндія приєдналася до НАТО
У вівторок, 4 квітня, Фінляндія офіційно стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу
Одним із перших про це повідомив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.
Сьогодні, 4 квітня, НАТО відзначає 74 річницю з моменту створення Альянсу. Також у цей день до НАТО приєднується Фінляндія. Відтепер до НАТО входить 31 країна.
"Фінляндія вже в НАТО. Вітаю! ... Сильні партнери є запорукою безпеки для Польщі, регіону та всього світу", - написав він.
Офіційна церемонія приєднання Фінляндії до НАТО відбудеться 4 квітня о 15:35. Проте західні політики вже почали вітати країну зі вступом.
З цим кроком Фінляндію привітав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він також висловив сподівання на швидке входження Швеції.
Про це він сказав у Брюсселі перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу, повідомляє Укрінформ.
"Сьогодні історичний день. Сьогодні ми привітаємо Фінляндію як 31-го члена нашого Альянсу. Це зробить Фінляндію більш захищеною, а НАТО – сильнішим. Цього ж дня у 1949 році Вашингтонський договір, базовий договір НАТО, був підписаний. Тож важко уявити собі кращий шлях для того, щоб відзначити нашу річницю, ніж вступ Фінляндії, яка стає повноправним членом Альянсу", - сказав Столтенберг.
Так до привітань доєднався прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.
"З приєднанням Фінляндії цього дня наш Альянс стане сильнішим, а Європа безпечнішою", - написав він.
Канада також привітала Фінляндію зі вступом до Альянсу: "Сьогодні НАТО виповнюється 74! І ми не можемо придумати кращого способу святкування, ніж вітати Фінляндію як нашого 31-го союзника".
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра написав, що з "нетерпінням чекає можливості сьогодні вітати наших фінських друзів у трансатлантичному Альянсі",
Довідка: НАТО - це міжнародна міжурядова організація, заснована 4 квітня 1949 року у Вашингтоні. До її складу входить 31 країна. Роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів за допомогою політичних і військових засобів.
- У 2022 році Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО після відкритого нападу Росії на Україну, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.
- У червні 2022 року, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.
- Ердоган заявив в Анкарі 15 березня, що його країна "дотримуватиметься обіцянки, яку вона дала" щодо вступу Фінляндії до оборонного альянсу НАТО, а Швеції, ймовірно, вже після виборів у Туреччині.
- Після цього президент Туреччини повідомив, що країна розпочала процес ратифікації протоколу про вступ Фінляндії до НАТО.
- 31 березня турецький меджліс ухвалив законопроєкт, який схвалює вступ Фінляндії до НАТО. Згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган затвердив ратифікацію членства Фінляндії в НАТО.
- 3 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Фінляндії приєднається до Північноатлантичного Альянсу у вівторок, 4 квітня.
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