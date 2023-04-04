Фінляндія приєдналася до НАТО

Одним із перших про це повідомив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Сьогодні, 4 квітня, НАТО відзначає 74 річницю з моменту створення Альянсу. Також у цей день до НАТО приєднується Фінляндія. Відтепер до НАТО входить 31 країна.

"Фінляндія вже в НАТО. Вітаю! ... Сильні партнери є запорукою безпеки для Польщі, регіону та всього світу", - написав він.

Офіційна церемонія приєднання Фінляндії до НАТО відбудеться 4 квітня о 15:35. Проте західні політики вже почали вітати країну зі вступом.

З цим кроком Фінляндію привітав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він також висловив сподівання на швидке входження Швеції.

Про це він сказав у Брюсселі перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні історичний день. Сьогодні ми привітаємо Фінляндію як 31-го члена нашого Альянсу. Це зробить Фінляндію більш захищеною, а НАТО – сильнішим. Цього ж дня у 1949 році Вашингтонський договір, базовий договір НАТО, був підписаний. Тож важко уявити собі кращий шлях для того, щоб відзначити нашу річницю, ніж вступ Фінляндії, яка стає повноправним членом Альянсу", - сказав Столтенберг.

Так до привітань доєднався прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.

"З приєднанням Фінляндії цього дня наш Альянс стане сильнішим, а Європа безпечнішою", - написав він.

Канада також привітала Фінляндію зі вступом до Альянсу: "Сьогодні НАТО виповнюється 74! І ми не можемо придумати кращого способу святкування, ніж вітати Фінляндію як нашого 31-го союзника".

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра написав, що з "нетерпінням чекає можливості сьогодні вітати наших фінських друзів у трансатлантичному Альянсі",

Довідка: НАТО - це міжнародна міжурядова організація, заснована 4 квітня 1949 року у Вашингтоні. До її складу входить 31 країна. Роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів за допомогою політичних і військових засобів.