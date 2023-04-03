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Фінляндія стане членом НАТО 4 квітня, - Столтенберг

3 квітня, 2023 понедiлок
15:16
Світ Фінляндія НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Фінляндії приєднається до Північноатлантичного Альянсу у вівторок, 4 квітня

Про це інформує NRK.

Приєднання Фінляндії до НАТО відзначать на церемонії 4 квітня. Зокрема, під час неї буде піднято фінський прапор біля штаб-квартири Альянсу в Брюсселі.

"Це зробить Фінляндію безпечнішою, і це також зробить безпечнішою Швецію", - наголосив Столтенберг.

Інформацію про приєднання Фінляндії до Альянсу 4 квітня підтвердив і президент країни Саулі Нііністе. Він відвідає Брюссель, щоб бути присутнім на церемонії вступу у штаб-квартирі НАТО. Крім президента, на церемонії буде присутній міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

Також Фінляндія передасть на зберігання в Держдепі США свій документ про приєднання до Північноатлантичного договору. Це відбудеться перед початком зустрічі очільників МЗС країн НАТО.

Перед початком церемонії Нііністе та Столтенберг проведуть двосторонню зустріч і спільну пресконференцію.

  • У 2022 році Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО після відкритого нападу Росії на Україну, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.
  • У червні 2022 року, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.
  • Ердоган заявив в Анкарі 15 березня, що його країна "дотримуватиметься обіцянки, яку вона дала" щодо вступу Фінляндії до оборонного альянсу НАТО, а Швеції, ймовірно, вже після виборів у Туреччині.
  • Після цього президент Туреччини повідомив, що країна розпочала процес ратифікації протоколу про вступ Фінляндії до НАТО.
  • 31 березня турецький меджліс ухвалив законопроєкт, який схвалює вступ Фінляндії до НАТО. Згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган затвердив ратифікацію членства Фінляндії в НАТО.
Фінляндія
Єнс Столтенберг
НАТО
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