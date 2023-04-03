Фінляндія стане членом НАТО 4 квітня, - Столтенберг

Про це інформує NRK.

Приєднання Фінляндії до НАТО відзначать на церемонії 4 квітня. Зокрема, під час неї буде піднято фінський прапор біля штаб-квартири Альянсу в Брюсселі.

"Це зробить Фінляндію безпечнішою, і це також зробить безпечнішою Швецію", - наголосив Столтенберг.

Інформацію про приєднання Фінляндії до Альянсу 4 квітня підтвердив і президент країни Саулі Нііністе. Він відвідає Брюссель, щоб бути присутнім на церемонії вступу у штаб-квартирі НАТО. Крім президента, на церемонії буде присутній міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

Також Фінляндія передасть на зберігання в Держдепі США свій документ про приєднання до Північноатлантичного договору. Це відбудеться перед початком зустрічі очільників МЗС країн НАТО.

Перед початком церемонії Нііністе та Столтенберг проведуть двосторонню зустріч і спільну пресконференцію.