Фінляндія стане членом НАТО 4 квітня, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Фінляндії приєднається до Північноатлантичного Альянсу у вівторок, 4 квітня
Про це інформує NRK.
Приєднання Фінляндії до НАТО відзначать на церемонії 4 квітня. Зокрема, під час неї буде піднято фінський прапор біля штаб-квартири Альянсу в Брюсселі.
"Це зробить Фінляндію безпечнішою, і це також зробить безпечнішою Швецію", - наголосив Столтенберг.
Інформацію про приєднання Фінляндії до Альянсу 4 квітня підтвердив і президент країни Саулі Нііністе. Він відвідає Брюссель, щоб бути присутнім на церемонії вступу у штаб-квартирі НАТО. Крім президента, на церемонії буде присутній міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.
Також Фінляндія передасть на зберігання в Держдепі США свій документ про приєднання до Північноатлантичного договору. Це відбудеться перед початком зустрічі очільників МЗС країн НАТО.
Перед початком церемонії Нііністе та Столтенберг проведуть двосторонню зустріч і спільну пресконференцію.
- У 2022 році Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО після відкритого нападу Росії на Україну, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.
- У червні 2022 року, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.
- Ердоган заявив в Анкарі 15 березня, що його країна "дотримуватиметься обіцянки, яку вона дала" щодо вступу Фінляндії до оборонного альянсу НАТО, а Швеції, ймовірно, вже після виборів у Туреччині.
- Після цього президент Туреччини повідомив, що країна розпочала процес ратифікації протоколу про вступ Фінляндії до НАТО.
- 31 березня турецький меджліс ухвалив законопроєкт, який схвалює вступ Фінляндії до НАТО. Згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган затвердив ратифікацію членства Фінляндії в НАТО.
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