Туреччина погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Про це повідомив парламентський кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Білий дим від Туреччини. Швеція і Фінляндія будуть в НАТО", - зазначив він.

Довідково. "Білий дим" - порівняння з процедурою обрання нового Папи Римського у Ватикані. Після того, як конклав вибирає нового Папу, з димаря Сикстинської капели підіймається білий дим. Метафора, використана Йозвяком, означає згоду у спірному питанні.