Туреччина погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, - Йозвяк
Перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу
Про це повідомив парламентський кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.
"Білий дим від Туреччини. Швеція і Фінляндія будуть в НАТО", - зазначив він.
Довідково. "Білий дим" - порівняння з процедурою обрання нового Папи Римського у Ватикані. Після того, як конклав вибирає нового Папу, з димаря Сикстинської капели підіймається білий дим. Метафора, використана Йозвяком, означає згоду у спірному питанні.
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