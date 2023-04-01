Президент Туреччини Ердоган затвердив ратифікацію членства Фінляндії в НАТО

Про це інформує Yle.

Ердоган мав 15 днів для того, щоб затвердити ратифікацію Фінляндії на членство в НАТО. Проте цей процес просувався швидко, і тепер закон про ратифікацію опублікували в Турецькому офіційному віснику.

Наразі Туреччина має передати Вашингтону документ про членство Фінляндії в НАТО.