Президент Туреччини Ердоган затвердив ратифікацію членства Фінляндії в НАТО
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у суботу, 1 квітня, затвердив ратифікацію членства Фінляндії в НАТО
Про це інформує Yle.
Ердоган мав 15 днів для того, щоб затвердити ратифікацію Фінляндії на членство в НАТО. Проте цей процес просувався швидко, і тепер закон про ратифікацію опублікували в Турецькому офіційному віснику.
Наразі Туреччина має передати Вашингтону документ про членство Фінляндії в НАТО.
- У 2022 році Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО після відкритого нападу Росії на Україну, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.
- У червні 2022 року, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.
- Ердоган заявив в Анкарі 15 березня, що його країна "дотримуватиметься обіцянки, яку вона дала" щодо вступу Фінляндії до оборонного альянсу НАТО, а Швеції, ймовірно, вже після виборів у Туреччині.
- Після цього президент Туреччини повідомив, що країна розпочала процес ратифікації протоколу про вступ Фінляндії до НАТО.
- 31 березня турецький меджліс ухвалив законопроєкт, який схвалює вступ Фінляндії до НАТО.
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