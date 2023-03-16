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Розширення НАТО: Ердоган підтвердив ратифікацію для Фінляндії, у Швеції припускають імовірність такого рішення після виборів у Туреччині

16 березня, 2023 четвер
05:17
Світ Швеція Фінляндія НАТО

Ердоган заявив в Анкарі 15 березня, що його країна "дотримуватиметься обіцянки, яку вона дала" щодо вступу Фінляндії до оборонного альянсу НАТО, а Швеція – ймовірно після виборів у Туреччині

Про це повідомляє агенція DPA.

"Якщо буде Божа воля... ми виконаємо свою частину", – сказав Ердоган, відповідаючи на запитання, чи турецький парламент наступного тижня розпочне обговорення ратифікації розширення НАТО.

"Ми зустрінемося з президентом (Фінляндії Саулі Нійністе – ред.) в п’ятницю... і тоді зробимо все, що необхідно", – додав Ердоган, маючи на увазі запланований на 17 березня візит фінського президента до Туреччини.

Офіс Нійністе заявив 15 березня, що президент планує вирушити на південний схід Туреччини, який постраждав від землетрусу, 16 березня і провести переговори з Ердоганом у Стамбулі наступного дня. Візит буде зосереджений на двосторонніх відносинах між двома країнами та вступі Фінляндії та Швеції до НАТО, повідомили в офісі Нійністе в середу. Також буде присутній міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон сподівається на швидку ратифікацію Анкарою протоколу щодо вступу країни в НАТО після виборів, які відбудуться у Туреччині у травні.

Про це він сказав після зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцом у Берліні, повідомляє Укрінформ.

"Ми сподіваємося на швидку ратифікацію (протоколу про вступ до НАТО - ред.) після виборів у Туреччині, - сказав Крістерссон.

За його словами, останніми тижнями надходять сигнали щодо того, що Туреччина готова ратифікувати рішення про вступ Фінляндії, але не Швеції. "Ми готові до такої ситуації", - сказав шведський прем’єр-міністр, зауваживши при цьому, що дві країни хотіли рухатися синхронно.

"Всі країни приймають суверенні рішення щодо ратифікації. Ми поважаємо це", - сказав Крістерссон, зауваживши, що під час тристоронніх переговорів між Швецією, Фінляндією і Туреччиною було досягнуто доброго прогресу.

  • Фінляндія та Швеція подали заявку на членство у військовому альянсі близько 10 місяців тому. За винятком Угорщини та Туреччини, усі 30 нинішніх членів НАТО відтоді ратифікували протоколи про їхнє приєднання. Анкара блокує приєднання, посилаючись на те, що вона вважає недостатньою боротьбу з тероризмом серед претендентів на вступ до НАТО. За деякими повідомленнями, Туреччина воліє спочатку дозволити Фінляндії приєднатися до НАТО, а згодом вирішити питання і зі Швецією. До такого розвитку подій готова і Фінляндія.
  • Президент Фінляндії Саулі Нііністьо вірить, що Фінляндія та Швеція зможуть стати повноправними членами НАТО ще до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.
Швеція
Туреччина
Фінляндія
НАТО
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