Фінляндія припускає ймовірність вступу до НАТО без Швеції

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто в інтерв'ю Yle.

За словами дипломата, такий варіант можливий за умови, якщо "заявка Швеції довго не розглядатиметься".

"Заявка Фінляндії на вступ до НАТО, можливо, буде переглянута не одночасно зі Швецією, якщо процес розгляду заявки Швеції буде перервано на довший період часу", - заявив Хаавісто.

При цьому він зазначив, що варіант приєднання до Альянсу разом зі Швецією залишається для Фінляндії в пріоритеті.

Зазначимо, що наразі з 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в Альянсі не ратифікували тільки Туреччина та Угорщина.

Президент Реджеп Ердоган попередив Швецію, що їй не варто сподіватися на підтримку Туреччини для вступу до НАТО після інциденту в Стокгольмі.

21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент.

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