МЗС Туреччини вимагає від Швеції розслідувати спалення Корану під час акції в Стокгольмі
Туреччина вимагає від Швеції дотримання Тристороннього меморандуму щодо вступу країн в НАТО, зокрема про боротьбу з тероризмом, це сталося після спалення Корану в межах акції протесту в Стокгольмі
Заяву турецького міністерства внутрішніх справ передає агентство Anadolu.
"Попри всі застереження нашої країни, ми найрішучіше засуджуємо підлий напад на нашу священну книгу, Священний Коран, у Швеції 21 січня. Ми ні в жодному разі не приймаємо, що ця антиісламська провокаційна акція, спрямована проти мусульман і ображає наші священні цінності, дозволена під назвою свободи вираження поглядів. Тому що це злочин на ґрунті ненависті", - заявили в МЗС Туреччини.
Представники турецького відомства також наголосили, що така акція є порушенням зобов'язань за Тристороннім меморандумом, де є пункт про попередження пропаганди терористичних організацій.
"Декларація зобов’язань за Тристороннім меморандумом та їх виконання - це дві різні речі. Ми ще раз повторюємо наше сподівання від Швеції на конкретні та ефективні кроки, що виходять за межі риторики, зокрема у боротьбі з тероризмом, відповідно до її зобов’язань за Тристороннім меморандумом", - мовиться в тексті МЗС Туреччини.
- Нагадаємо, 21 січня у Швеції в Стокгольмі відбдуться акції протесту, які можуть ускладнити зусилля країни переконати Туреччину схвалити вступ в НАТО. Зазначалося, що під час протестів збиралися спалити Коран. На тлі цього до Туреччини викликали посла Швеції..
- Візит шведського міністра оборони Пала Джонсона до Анкари скасували після того, як влада Швеції дала дозвіл на проведення антитурецьких протестів у Стокгольмі.
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