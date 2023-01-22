Заяву турецького міністерства внутрішніх справ передає агентство Anadolu.

"Попри всі застереження нашої країни, ми найрішучіше засуджуємо підлий напад на нашу священну книгу, Священний Коран, у Швеції 21 січня. Ми ні в жодному разі не приймаємо, що ця антиісламська провокаційна акція, спрямована проти мусульман і ображає наші священні цінності, дозволена під назвою свободи вираження поглядів. Тому що це злочин на ґрунті ненависті", - заявили в МЗС Туреччини.

Представники турецького відомства також наголосили, що така акція є порушенням зобов'язань за Тристороннім меморандумом, де є пункт про попередження пропаганди терористичних організацій.

"Декларація зобов’язань за Тристороннім меморандумом та їх виконання - це дві різні речі. Ми ще раз повторюємо наше сподівання від Швеції на конкретні та ефективні кроки, що виходять за межі риторики, зокрема у боротьбі з тероризмом, відповідно до її зобов’язань за Тристороннім меморандумом", - мовиться в тексті МЗС Туреччини.

Нагадаємо, 21 січня у Швеції в Стокгольмі відбдуться акції протесту, які можуть ускладнити зусилля країни переконати Туреччину схвалити вступ в НАТО. Зазначалося, що під час протестів збиралися спалити Коран. На тлі цього до Туреччини викликали посла Швеції..

Візит шведського міністра оборони Пала Джонсона до Анкари скасували після того, як влада Швеції дала дозвіл на проведення антитурецьких протестів у Стокгольмі.

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