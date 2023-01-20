У Стокгольмі відбудуться демонстрації через вимоги Туреччини щодо вступу Швеції до НАТО
У Швеції в суботу відбудуться акції протесту, які можуть ускладнити її зусилля переконати Туреччину схвалити вступ в НАТО
Про це йдеться в публікації агентства АР.
Стало відомо, що ультраправий антиісламський активіст з Данії отримав дозвіл від поліції на проведення акції протесту біля посольства Туреччини в Стокгольмі, де він має намір спалити Коран. Активіст Расмус Палудан, який також має шведське громадянство, раніше влаштовував подібні акції протесту і в Данії, і у Швеції, деякі з них викликали жорстокі контрдемонстрації.
Тим часом як протурецькі, так і прокурдські групи планують паралельні демонстрації в Стокгольмі. Туреччина досі відмовлялася затвердити заявки Швеції й Фінляндії на вступ до НАТО, які потребують схвалення всіх країн-членів Альянсу.
Туреччина заявляє, що Швеція повинна посилити боротьбу з курдськими та іншими групами, які Анкара вважає терористичними.
Зокрема додається, що Швеція запевнила Туреччину, що не допустить жодних терористичних груп на шведську землю. Але прокурдські й антинатівські групи ускладнили ситуацію для шведського уряду, влаштовуючи антитурецькі демонстрації, які розлютили турецький уряд.
- 3 листопада 2022 року Туреччина заявила, що Швеція та Фінляндія ще недостатньо зробили в рамках угоди з НАТО.
- 8 січня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країна не може виконати усі умови, які висуває Туреччина для вступу в НАТО.
- 17 січня стало відомо, що Ердоган висунув нову умову для схвалення заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.
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