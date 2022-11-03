Туреччина заявила, що Швеція та Фінляндія ще недостатньо зробили в рамках угоди з НАТО

Про це заявив у четвер, 3 листопада, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, пише Reuters.

"Міністр закордонних справ Туреччини заявив у четвер, що Швеція та Фінляндія ще не виконали всі зобов’язання за угодою, яка підтверджує їхні заявки на вступ до НАТО, і вони все ще повинні зробити конкретні кроки", - йдеться в повідомленні.

Турецький міністр Мевлют Чавушоглу також наголосив, що новий уряд Швеції під керівництвом прем’єр-міністра Ульфа Крістерссона рішуче підходить до виконання зобов’язань.

На цій же пресконференції генеральний секретар НАТО заявляв, що Фінляндія та Швеція виконали вимоги Туреччини про вступ до Північноатлантичного альянсу.

15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО, а 16 травня Швеція оголосила, що подасть заявку на членство в Альянсі.

17 травня парламент Фінляндії підтримав вступ до блоку, прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон повідомила, що Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ 18 травня.

18 травня, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.

28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. Пізніше Володимир Путін сказав, що Москва відповість "симетрично" на встановлення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.

Фінляндія в травні разом зі Швецією подали заявки на вступ до НАТО, а в червні лідери держав Альянсу схвалили їхній вступ. Тепер парламенти всіх 30 країн-членів НАТО мають ратифікувати протокол про членство Фінляндії та Швеції. Туреччина та Угорщина наразі єдині країни, які ще не зробили цього.

Законопроєкт про вступ Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, який готує уряд, не передбачає заборон на розміщення ядерної зброї чи військових баз НАТО на фінській території, повідомили ЗМІ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb