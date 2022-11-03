Фінляндія та Швеція виконали вимоги Туреччини про вступ до НАТО, тож настав час вітати їх в Альянсі, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО заявив, що Фінляндія та Швеція виконали вимоги Туреччини про вступ до Північноатлантичного альянсу
Про це заявив у четвер генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Стамбулі, пише Reuters.
"Настав час вітати Фінляндію та Швецію як повноправних членів НАТО. У ці небезпечні часи ще важливіше завершити їх вступ, щоб запобігти будь-якому непорозумінню чи прорахунку в Москві", - сказав Столтенберг.
- 15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО, а 16 травня Швеція оголосила, що подасть заявку на членство в Альянсі.
- 17 травня парламент Фінляндії підтримав вступ до блоку, прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон повідомила, що Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ 18 травня.
- 18 травня, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
- 28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.
- 29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. Пізніше Володимир Путін сказав, що Москва відповість "симетрично" на встановлення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.
- Фінляндія в травні разом зі Швецією подали заявки на вступ до НАТО, а в червні лідери держав Альянсу схвалили їхній вступ. Тепер парламенти всіх 30 країн-членів НАТО мають ратифікувати протокол про членство Фінляндії та Швеції. Туреччина та Угорщина наразі єдині країни, які ще не зробили цього.
- Законопроєкт про вступ Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, який готує уряд, не передбачає заборон на розміщення ядерної зброї чи військових баз НАТО на фінській території, повідомили ЗМІ.
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