Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО

Про це повідомив Euronews, який транслював церемонію підписання у Брюселі, у штаб-квартирі Альянсу.

Протоколи про вступ до НАТО підписали міністр іностранних справ Фінляндяї Пекка Хаавісто та очільниця МЗС Швеції - Анн Лінде.

Також документ підписали представники усіх 30-ти країн НАТО, пише Радіо Свобода.

"Сьогоднішнє підписання протоколу про вступ стане важливим кроком на нашому шляху до повноправного членства в НАТО. Наступним етапом буде процес ратифікації в кожній із країн Альянсу", — зазначила Лінде.

Генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг і очільники МСЗ Фінляндії і Швеції назвали день підписання документу історичним.

Нагадаємо, у Фінляндії пропонують розмістити базу НАТО за 20 км від кордону з Росією.

Фінляндія та Швеція подали заявку на вступ до Альянсу усього місяць тому. 18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.

28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. Пізніше Володимир Путін сказав, що Москва відповість "симетрично" на встановлення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.

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