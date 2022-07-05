Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО
Глави МЗС Фінляндії та Швеції підписали протоколи про вступ до НАТО
Про це повідомив Euronews, який транслював церемонію підписання у Брюселі, у штаб-квартирі Альянсу.
Протоколи про вступ до НАТО підписали міністр іностранних справ Фінляндяї Пекка Хаавісто та очільниця МЗС Швеції - Анн Лінде.
Також документ підписали представники усіх 30-ти країн НАТО, пише Радіо Свобода.
"Сьогоднішнє підписання протоколу про вступ стане важливим кроком на нашому шляху до повноправного членства в НАТО. Наступним етапом буде процес ратифікації в кожній із країн Альянсу", — зазначила Лінде.
Генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг і очільники МСЗ Фінляндії і Швеції назвали день підписання документу історичним.
- Нагадаємо, у Фінляндії пропонують розмістити базу НАТО за 20 км від кордону з Росією.
- Фінляндія та Швеція подали заявку на вступ до Альянсу усього місяць тому. 18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
- 28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.
- 29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. Пізніше Володимир Путін сказав, що Москва відповість "симетрично" на встановлення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.
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