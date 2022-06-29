Швеція і Фінляндія отримали від НАТО статус запрошених кандидатів на вступ

Про це інформує на пресконференції у Мадриді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.



"Ми надали статус запрошених кандидатів для Швеції та Фінляндії. Сьогодні літери НАТО прийняли історичне рішення, аби запросити Фінляндію та Швецію стати кандидатами до вступу в НАТО. Ці країни зробили все, що було необхідно від них, аби прокласти шлях до НАТО. Дякую лідерам цих країн, за те що прийняли моє запрошення взяти участь у саміті. Це важка робота, яка тривала цілі тижні. Ми створили контакти з багатьма високопосадовцями в різних країнах, зокрема в Брюсселі. І минулого вечора ми зустрілися з президентом Туреччини та інших країн. Нам вдалося знайти спільне підґрунтя і спільне порозуміння. Тому сьогодні таке рішення для Фінляндії та Швеції є сприятливими і таким самим це рішення є для НАТО", - заявив Єнс Столтенберг.

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