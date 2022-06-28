У канцелярії президента Нііністьо підтвердили згоду Туреччини на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Про це повідомляє пресслужба канцелярії президента Фінляндії Саулі Ніїністьо.

"Сьогодні (28 червня. - Ред.) в Мадриді, перед початком саміту НАТО, ми провели поглиблену зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом і прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон за підтримки Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга", — йдеться у повідомленні.

За результатами цієї зустрічі міністри закордонних справ трьох країн підписали Меморандум про взаєморозуміння, який підтверджує підтримку Туреччиною запрошення Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО на Мадридському саміті цього тижня. Конкретні кроки щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО будуть узгоджені між союзниками по НАТО протягом наступних двох днів, "але тепер це рішення неминуче".

"Останніми тижнями Туреччина висловила стурбованість загрозою тероризму. Фінляндія завжди серйозно ставилася до цих проблем. Фінляндія засуджує тероризм у всіх його формах. Як член НАТО, Фінляндія повністю віддана документам і політиці антитерористичної роботи НАТО", - наголошують у канцелярії Нііністьо.

Однак, "розвиваючи наше співробітництво у боротьбі з тероризмом, експортом та передачею зброї, Фінляндія, звичайно, продовжуватиме діяти відповідно до свого національного законодавства", - підкреслили автори документа.

"Я радий, що цей етап на шляху Фінляндії до членства в НАТО завершено. Тепер я з нетерпінням чекаю плідних обговорень щодо ролі Фінляндії в НАТО з нашими майбутніми союзниками тут, у Мадриді", - заявив Саулі Ніїністьо.

Перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомив парламентський кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

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