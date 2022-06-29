Про це йдеться у тексті меморандуму, який три країни підписали на полях саміту НАТО.

У рамках цієї домовленості Фінляндія та Швеція зобов’язались боротись з тероризмом відповідно до положень документів та політики НАТО та пообіцяли посилити з цією метою внутрішнє законодавство.

Фінляндія та Швеція погодились виконати ще одну умову Туреччини — розглянути заявки Туреччини про депортацію чи екстрадицію, беручи до уваги розвідувальні дані, надані Туреччиною. Раніше це викликало проблеми через те, що скандинавські держави вважали значну кількість таких заявок політично обумовленими.

Ці країни також зобов’язалися встановити необхідні двосторонні правові рамки, щоб сприяти екстрадиції та безпековій співпраці з Туреччиною — відповідно до Європейської конвенції про екстрадицію.

Фінляндія та Швеція пообіцяли розслідувати та запобігати фінансуванню та вербуванню членів Робітничої партії Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною, а також інших терористичних організацій та їхніх відгалужень.

Туреччина, Фінляндія та Швеція зобов’язалися боротися з дезінформацією та запобігати зловживанню свободою слова на користь терористичних організацій.

Фінляндія і Швеція забезпечать, щоб їхня відповідна національна нормативна база щодо експорту зброї дозволяли "брати на себе нові зобов'язання перед союзниками та показувати їх статус як членів НАТО".

Фінляндія та Швеція зобов’язалися підтримувати якнайповнішу участь Туреччини у та інших держав-членів НАТО, які не входять до ЄС, до чинних ініціатив спільної оборонної політики ЄС — зокрема, участь Туреччини у проєкті PESCO щодо військової мобільності.

28 червня у канцелярії президента Нііністьо підтвердили згоду Туреччини на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомив парламентський кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

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