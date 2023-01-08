Швеція заявила, що Туреччина висуває занадто багато умов для вступу до НАТО

Про це повідомляє Reuters.

"Туреччина підтверджує, що ми зробили все, що ми обіцяли, але також в Анкарі кажуть, що хочуть те, чого ми не можемо або не хочемо їм дати", - сказав прем’єр-міністр Ульф Крістерссон на конференції оборонних аналітичних центрів у Швеції.

Не зважаючи на це, Швеція впевнена, що Туреччина схвалить її заявку на вступ до НАТО.

Reuters нагадує, що Фінляндія та Швеція у 2022 році підписали тристоронню угоду з Туреччиною, спрямовану на подолання заперечень Анкари щодо членства країн в НАТО.

У травні держави подали заявку на вступ до НАТО у відповідь на вторгнення Росії в Україну, але Туреччина заперечила та звинуватила країни у приховуванні бойовиків, зокрема із забороненої Робітничої партії Курдистану.

Туреччина заявила, що Швеція та Фінляндія ще недостатньо зробили в рамках угоди з НАТО.

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