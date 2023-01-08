Швеція заявила, що Туреччина висуває занадто багато умов для вступу до НАТО
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країна не може виконати усі умови, які висуває Туреччина для вступу в НАТО
Про це повідомляє Reuters.
"Туреччина підтверджує, що ми зробили все, що ми обіцяли, але також в Анкарі кажуть, що хочуть те, чого ми не можемо або не хочемо їм дати", - сказав прем’єр-міністр Ульф Крістерссон на конференції оборонних аналітичних центрів у Швеції.
Не зважаючи на це, Швеція впевнена, що Туреччина схвалить її заявку на вступ до НАТО.
Reuters нагадує, що Фінляндія та Швеція у 2022 році підписали тристоронню угоду з Туреччиною, спрямовану на подолання заперечень Анкари щодо членства країн в НАТО.
У травні держави подали заявку на вступ до НАТО у відповідь на вторгнення Росії в Україну, але Туреччина заперечила та звинуватила країни у приховуванні бойовиків, зокрема із забороненої Робітничої партії Курдистану.
- Туреччина заявила, що Швеція та Фінляндія ще недостатньо зробили в рамках угоди з НАТО.
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