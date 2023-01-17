Ердоган висунув нову умову для схвалення заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО
Туреччина вимагає від Швеції та Фінляндії видати близько 130 осіб, які вона вважає терористами, для схвалення вступу цих країн до НАТО
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За словами Ердогана, Швеція та Фінляндія повинні видати Анкарі до 130 "терористів", перш ніж турецький парламент схвалить їхні заявки на вступ до НАТО.
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар у коментарі Anadolu заявив, що Анкара вимагає від Швеції та Фінляндії виконання обіцянок щодо боротьби з тероризмом.
"У червні минулого року на полях саміту НАТО в Мадриді, ми підписали зі Швецією та Фінляндією тристоронній меморандум, який передбачає відмову від підтримки терористичних організацій та скасування ембарго на експорт оборонної продукції. Ми очікуємо від двох країн конкретних кроків у цьому напрямку, особливо щодо протидії проявам тероризму", - сказав Акар.
Він додав, що Туреччина не ігноруватиме дії "терористів" у скандинавських країнах та уважно відстежує процеси.
"Ми рішуче засуджуємо дії прихильників терористів PKK/YPG (Робітничої партії Курдистану та Національної армії Сирійського Курдистану - ред.) Стокгольмі та закликаємо владу Швеції до негайних кроків у цьому напрямку", - зазначив Акар.
- 3 листопада 2022 року Туреччина заявила, що Швеція та Фінляндія ще недостатньо зробили в рамках угоди з НАТО.
- 8 січня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країна не може виконати усі умови, які висуває Туреччина для вступу в НАТО.
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