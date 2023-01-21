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Візит міністра оборони Швеції до Анкари скасували через антитурецькі протести у Стокгольмі

21 січня, 2023 субота
12:02
Світ Туреччина

Візит шведського міністра оборони Пала Джонсона до Анкари скасували після того, як влада Швеції дала дозвіл на проведення антитурецьких протестів у Стокгольмі

Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, цитує Reuters.

"Наразі візит міністра оборони Швеції Пала Джонсона до Туреччини 27 січня став безглуздим. Тому ми скасували візит", - сказав він.

Наступного тижня Джонсон планував приїхати до Анкари на запрошення Акара. Він сподівався підштовхнути Туреччину до ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО.

Умовою візиту була відсутність антитурецьких протестів у Швеції. Про це Акар говорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і передав це повідомлення шведському колезі у кулуарах засідання Контактної групи з оборони України.

"Неприпустимо не вживати жодних дій або не реагувати на це (протести). Потрібно було зробити необхідні речі, вжити заходів", - наголосив Акар.

  • 3 листопада 2022 року Туреччина заявила, що Швеція та Фінляндія ще недостатньо зробили в рамках угоди з НАТО.
  • 8 січня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країна не може виконати усі умови, які висуває Туреччина для вступу в НАТО.
  • 17 січня Туреччина заявила, що схвалить вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, якщо ці країни видадуть їй близько 130 людей, яких вона вважає терористами.
  • 21 січня у Швеції в Стокгольмі відбдуться акції протесту, які можуть ускладнити зусилля країни переконати Туреччину схвалити вступ в НАТО. Під час протестів збираються спалити Коран. На тлі цього до Туреччини викликали посла Швеції.

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