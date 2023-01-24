Без поваги до Туреччини та мусульман Швеція не вступить в НАТО, - Ердоган

Про це повідомляє АР, з посиланням на заяву турецького президента.

Ердоган різко розкритикував протест Расмуса Палудана зі спаленням Корану в суботу, заявивши, що це образа для всіх, особливо для мусульман.

Він також розкритикував шведську владу за дозвіл на проведення демонстрації біля посольства Туреччини в Стокгольмі.

Ердоган також розкритикував Швецію за прокурдські протести, на яких демонстранти розмахували прапорами різних курдських груп, у тому числі Робітничої партії Курдистану, яка десятиліттями проводила повстання проти Туреччини. PПК вважається терористичною групою в Туреччині, Європейському Союзі та Сполучених Штатах, але її символіка не заборонена у Швеції.

"Тож ви дасте розгул терористичним організаціям, а потім очікуєте нашої підтримки для вступу в НАТО. Цього не станеться", - сказав Ердоган, маючи на увазі заявки Швеції та Фінляндії на приєднання до НАТО.

За його словами, якщо Швеція не виявлятиме поваги до Туреччини чи мусульман, то "вони не побачать від нас жодної підтримки в питанні НАТО".

21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb