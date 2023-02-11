Президент Фінляндії вірить, що країна може стати повноправним членом НАТО до липня
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо вірить, що Фінляндія та Швеція зможуть стати повноправними членами НАТО ще до липневого саміту НАТО у Вільнюсі
Про це Нііністьо розповів в інтерв’ю STT.
Президент Саулі Нііністе вважає, що Фінляндія та Швеція як повноправні члени НАТО візьмуть участь у саміті оборонного альянсу у Вільнюсі наступного липня.
Він зауважив, що якщо це не вийде вирішити до саміту у Вільнюсі, то це створить дуже багато питань.
Президент Фінляндії зазначив, що на початку шляху – навесні 2022 року – Гельсінкі й Стокгольму подавали сигнали про те, що вони можуть дуже швидко вступити до Альянсу, і те, що далі процес ускладнився, стало проблемою не лише Швеції й Фінляндії.
"Звісно, я вже бачу, що для НАТО це вже проблема і країни НАТО також здивовані", - зазначив президент.
- 18 травня, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
- 28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.
- 29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу.
- 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент.
- Пізніше Фінляндія оголосила, що не виключає розгляд членства в НАТО без прив'язки до Швеції, хоча обидві країни одночасно подали заявки на вступ у липні 2022 року.
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