Президент Фінляндії вірить, що країна може стати повноправним членом НАТО до липня

Про це Нііністьо розповів в інтерв’ю STT.

Президент Саулі Нііністе вважає, що Фінляндія та Швеція як повноправні члени НАТО візьмуть участь у саміті оборонного альянсу у Вільнюсі наступного липня.

Він зауважив, що якщо це не вийде вирішити до саміту у Вільнюсі, то це створить дуже багато питань.

Президент Фінляндії зазначив, що на початку шляху – навесні 2022 року – Гельсінкі й Стокгольму подавали сигнали про те, що вони можуть дуже швидко вступити до Альянсу, і те, що далі процес ускладнився, стало проблемою не лише Швеції й Фінляндії.

"Звісно, я вже бачу, що для НАТО це вже проблема і країни НАТО також здивовані", - зазначив президент.