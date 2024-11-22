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"Тисячу Зеленського" українцям виплачуватимуть із грудня до лютого

Дар'я Куркіна
22 листопада, 2024 п'ятниця
16:25
Економіка гривня тисяча гривень

Протягом грудня - лютого українцям надаватимуть одноразову виплату від держави в розмірі 1 тис. грн: кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, донати на ЗСУ, квитки Укрзалізниці й деякі інші послуги

Зміст

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Допомога за програмою "Зимова єПідтримка" доступна українцям, які перебувають на території України. Початок прийняття заявок розпочнеться на початку грудня.

"Система перевірятиме інформацію про перебування отримувачів допомоги на території України. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через Дію. Витратити кошти "Зимової єПідтримки" можна буде до кінця 2025 року", - пояснюють в Мінекономіки.

Водночас українці, які не потребують такої допомоги, можуть спрямувати її на Збройні сили.

Як отримати виплати?

  • Потрібно встановити застосунок "Дія", після чого відкрити картку "Національний кешбек" (якщо вона відсутня) в одному з банків (ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Кліринговий Дім, Радабанк);
  • у Дії в розділі "Сервіси" слід активувати картку "Нацкешбек";
  • потім у застосунку треба обрати послугу "Зимова єПідтримка";
  • подати заявку на отримання допомоги й очікувати виплати.

У Мінекономіки наголошують, що відкриття й обслуговування картки "Нацкешбек" є безкоштовним і податків на отриману 1 тис. грн не буде нараховуватися.

Отримання коштів через Укрпошту

Водночас пенсіонери та люди з інвалідністю І та ІІ груп, які через Укрпошту отримують виплати, також таким чином зможуть отримати "Зимову єПідтримку".

"Перелік тих, хто може отримати допомогу через "Укрпошту", формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто увійдуть у перелік на отримання коштів через Укрпошту, не можуть подати заявку через Дію. Витратити кошти вони зможуть також через "Укрпошту" — на оплату комунальних послуг чи придбання товарів українського виробництва", - кажуть у відомстві.

Коли можна витратити допомогу?

Отриману тисячу грн можна буде витратити до кінця 2025 року на оплату комунальних послуг, медичні послуги, ліки, книги, освіту, транспорт, мобільний звʼязок, страхування тощо. Також кошти можна спрямувати на донати, благодійність чи придбати військові облігації. Водночас зняти готівку з картки "Національний кешбек" неможливо.

"Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на вказані категорії витрат. Банки розпізнаватимуть категорію під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговою точкою і характеризує напрям бізнесу", - підкреслюють в Мінекономіки.

  • Нагадаємо, що 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна буде витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книжки й донати.
  • Пізніше в Мінекономіки повідомили, що для тих громадян, які не мають смартфона або Дії, розробляють механізм отримання виплат єПідтримки через відділення Укрпошти.
  • Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
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