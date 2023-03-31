Туреччина схвалила вступ Фінляндії до НАТО, - CNN Turk
Турецький Меджліс ухвалив законопроєкт, який схвалює вступ Фінляндії до НАТО
Про це повідомляє CNN Turk.
Туреччина залишалася останньою країною, від якої очікували схвалення вступу Фінляндії до НАТО.
"Законопроєкт про затвердження протоколу вступу Фінляндії в НАТО був прийнятий Генеральною асамблеєю Великих національних зборів Туреччини", - йдеться у повідомленні.
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція та Фінляндія подали подали заявку на членство у НАТО.
- У червні 2022 року, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. За винятком Угорщини та Туреччини, члени НАТО відтоді ратифікували протоколи про їхнє приєднання. Анкара блокує приєднання, посилаючись на те, що вона вважає недостатньою боротьбу з тероризмом серед претендентів на вступ до НАТО.
- Ердоган заявив в Анкарі 15 березня, що його країна "дотримуватиметься обіцянки, яку вона дала" щодо вступу Фінляндії до оборонного альянсу НАТО, а Швеції, ймовірно, вже після виборів у Туреччині.
- Після цього президент Туреччини повідомив, що країна розпочала процес ратифікації протоколу про вступ Фінляндії до НАТО.
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