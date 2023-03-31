Туреччина схвалила вступ Фінляндії до НАТО, - CNN Turk

Про це повідомляє CNN Turk.

Туреччина залишалася останньою країною, від якої очікували схвалення вступу Фінляндії до НАТО.

"Законопроєкт про затвердження протоколу вступу Фінляндії в НАТО був прийнятий Генеральною асамблеєю Великих національних зборів Туреччини", - йдеться у повідомленні.