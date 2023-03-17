Туреччина починає процес ратифікації вступу Фінляндії до НАТО окремо від Швеції

Про це він сказав в Анкарі на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нійністе, передає CNN.

"Ми вирішили розпочати парламентську ратифікацію протоколу про вступ Фінляндії до НАТО", – сказав Ердоган.

Президент Туреччини висловив переконання, що НАТО "стане ще сильнішим завдяки членству Фінляндії" і "зіграє більш ефективну роль у збереженні глобальної безпеки та стабільності". А з завершенням процесу ратифікації "відносини з Фінляндією будуть зміцнені на основі Альянсу НАТО".

Водночас Ердоган заявив, що підхід Туреччини до Швеції залишається незмінним і що він не зміниться, якщо не будуть зроблені "позитивні кроки".

"Ми передали Швеції список зі 120 терористів і вимагаємо репатріації, але це не вдалося, – сказав Ердоган, додавши, що для його країни важливий результат "у знищенні тероризму".

Президент Фінляндії привітав рішення Туреччини розпочати процес ратифікації заявки країни на вступ до НАТО, але заявив, що її членство неповне без Швеції.

"Дуже приємно почути цю новину", – сказав Нійністе, наголосивши, що вона є дуже важливою для всієї Фінляндії.

"Але у нас є сусід, Швеція. Те, що я зараз кажу, пов’язано не тільки з тим, що вони хороші люди, у нас із сусідом чудові стосунки. Але в мене є відчуття, що членство Фінляндії в НАТО не є повним без Швеції", – додав він.

Нійністе зауважив, що вони зі Швецією мають багато спільних інтересів і ділять узбережжя Балтійського моря, тож він хотів би, щоб Швеція стала частиною НАТО до того часу, коли члени Альянсу зустрінуться у Вільнюсі на щорічному саміті в липні.