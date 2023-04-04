Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції
Президент США Джо Байден привітав вступ Фінляндії до НАТО і закликав Туреччину та Угорщину ратифікувати шведську заявку
Про це йдеться у його заяві на сайті Білого дому.
Байден нагадав, що у травні 2022 року Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО, а обидві країни є сильними демократіями з високобоєздатними арміями, які поділяють західні цінності та бачення світу.
"Менш ніж через рік ми вітаємо Фінляндію як члена Альянсу – це найшвидший процес ратифікації в сучасній історії НАТО. Я з нетерпінням чекаю, аби якнайшвидше привітати Швецію із членством у НАТО, та закликаю Туреччину та Угорщину завершити процес ратифікації без зволікання", - заявив Байден.
Він також зазначив, що президент РФ Владімір Путін помилився, розпочавши свою жорстоку загарбницьку війну проти народу України та вважаючи, що зможе розділити Європу та НАТО.
"Сьогодні ми як ніколи об’єднані. І разом – зміцнені нашим новим союзником Фінляндією – ми продовжуватимемо зберігати трансатлантичну безпеку, захищати кожен дюйм території НАТО та протистояти будь-яким викликам, перед якими постаємо", - додав президент США.
- Фінляндія у вівторок стала 31-м членом НАТО після того, як передала ратифікаційні грамоти держсекретарю США Ентоні Блінкену, який є офіційним представником Вашингтона, де розташований депозитарій Альянсу. Цим кроком завершилася офіційна процедура вступу.
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