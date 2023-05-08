Міністр оборони Швеції Йонсон: сподіваємося вступити в НАТО до саміту у Вільнюсі
У Стокгольмі сподіваються подолати перешкоди і завершити вступ до Північноатлантичного альянсу до саміту НАТО у Вільнюсі, що проходитиме в середині липня
Про це в інтерв'ю ERR сказав шведський міністр оборони Пол Йонсон.
Зокрема Йонсона запитали, як сильно він спантеличений тим, що Швеція не змогла стати повноправним членом Альянсу разом з Фінляндією. Міністр відповів, що не використовував би слово "спантеличений".
"Як відомо, ми почали цей процес разом і хотіли рухатися разом. Те, що Фінляндія вже в НАТО – добре для безпеки Швеції. Але, звісно, важливо, щоби ми змогли якнайшвидше приєднатися до Альянсу. Ми хочем зробити це до саміту НАТО у Вільнюсі, що відбудеться 11-12 липня", – сказав Пол Йонсон.
Він також зауважив, що у Стокгольмі розуміли, що у Швеції з Туреччиною більше суперечностей, ніж у Фінляндії, але додав, що на цей час Швеція зробила цілу низку кроків, передбачених тристороннім меморандумом між країнами, починаючи із законодавства для боротьби з тероризмом.
Читайте також: Країни Північної Європи заявили, що підтримуватимуть Україну на її шляху до НАТО
Міністр зазначив, що "лише Угорщина може вирішувати за Угорщину і Туреччина – за Туреччину" стосовно того, коли ратифікувати протокол про вступ Швеції, але найкраще було б завершити процес якнайшвидше.
Окрім цього, за його словами, Швеція у цьому питанні відчуває потужну підтримку багатьох інших союзників, у тому числі США, і міністр оборони Ллойд Остін під час візиту до Стокгольма висловив позицію, що Швеція має стати членом НАТО якнайшвидше, найкраще – до саміту у Вільнюсі.
Пол Йонсон додав, що, на його особисту думку, Швеція мала б вступити в НАТО ще "десятиліття тому".
- 20 квітня стало відомо, що міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем має надію, що його країна зможе приєднатися до НАТО до саміту альянсу в липні, такої ж думки очільник Пентагону Ллойд Остін.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.26
Купівля 37.26Продаж 37.83
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе