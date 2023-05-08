Про це в інтерв'ю ERR сказав шведський міністр оборони Пол Йонсон.

Зокрема Йонсона запитали, як сильно він спантеличений тим, що Швеція не змогла стати повноправним членом Альянсу разом з Фінляндією. Міністр відповів, що не використовував би слово "спантеличений".

"Як відомо, ми почали цей процес разом і хотіли рухатися разом. Те, що Фінляндія вже в НАТО – добре для безпеки Швеції. Але, звісно, важливо, щоби ми змогли якнайшвидше приєднатися до Альянсу. Ми хочем зробити це до саміту НАТО у Вільнюсі, що відбудеться 11-12 липня", – сказав Пол Йонсон.

Він також зауважив, що у Стокгольмі розуміли, що у Швеції з Туреччиною більше суперечностей, ніж у Фінляндії, але додав, що на цей час Швеція зробила цілу низку кроків, передбачених тристороннім меморандумом між країнами, починаючи із законодавства для боротьби з тероризмом.

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Міністр зазначив, що "лише Угорщина може вирішувати за Угорщину і Туреччина – за Туреччину" стосовно того, коли ратифікувати протокол про вступ Швеції, але найкраще було б завершити процес якнайшвидше.

Окрім цього, за його словами, Швеція у цьому питанні відчуває потужну підтримку багатьох інших союзників, у тому числі США, і міністр оборони Ллойд Остін під час візиту до Стокгольма висловив позицію, що Швеція має стати членом НАТО якнайшвидше, найкраще – до саміту у Вільнюсі.

Пол Йонсон додав, що, на його особисту думку, Швеція мала б вступити в НАТО ще "десятиліття тому".