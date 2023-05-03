Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Країни Північної Європи заявили, що підтримуватимуть Україну на її шляху до НАТО

Країни Північної Європи заявили, що підтримуватимуть Україну на її шляху до НАТО

3 травня, 2023 середа
20:33
Світ Україна - НАТО

Президент Фінляндії та прем’єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції 3 травня заявили, що підтримуватимуть Україну на шляху до НАТО та ЄС

Відповідну заяву оприлюднило інтернет-представництво президента України.

"Країни Північної Європи – члени НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну на її шляху до майбутнього членства. Ще до набуття Україною членства її безпека має велике значення для Альянсу. Україна й країни Північної Європи – члени НАТО з нетерпінням чекають на розв’язання цих питань на Вільнюському саміті НАТО в липні 2023 року", - йдеться у заяві.

Окрім того, зазначається, що "майбутнє України та її народу – у євроатлантичній родині". Саме тому країни Північної Європи заявили, що підтримуватимуть зусилля України, необхідні для початку переговорів про вступ в ЄС.

Також, держави підтвердили свою відданість незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та підтримали українську формулу миру. 

"Країни Північної Європи готові співпрацювати з Україною для забезпечення якнайширшої міжнародної участі в реалізації української формули миру та у Глобальному саміті миру", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, ці 5 держав зазначили, що підтримують розслідування Міжнародного прокурора щодо притягнення Росії до відповідальності за всі скоєні злочини та створення спецтрибуналу, а також заохочують інші країни приєднуватися до відповідної групи.

  • У середу, 3 травня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Фінляндії. З колегою Саулі Нііністьо він обговорив питання посилення підтримки України напередодні контрнаступу ЗСУ.
Швеція
Норвегія
Данія
Фінляндія
Ісландія
Війна з Росією
Читайте також:
митрополит Епіфаній
2 травня, 2023 вiвторок
Глава ПЦУ Епіфаній про ймовірне об’єднання з УПЦ МП: "У цьому немає ніякого сенсу"
Верховна Рада
2 травня, 2023 вiвторок
Резніков, Залужний та Малюк просять ВР відкласти розгляд питання щодо повернення 30 тис. грн військовим
заморозки
2 травня, 2023 вiвторок
Синоптик Наталка Діденко сказала, коли в Україні очікувати заморозків
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.35
    Купівля 37.35
    Продаж 37.96
  • EUR
    Купівля 40.8
    Продаж 41.7
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
3 травня
21:46
Пеглоу (ліворуч), "Дніпро-1" - "Металіст"
Під час матчу "Дніпро-1" - "Металіст" зафіксували нетипово високий рух ставок, - Павелко
21:46
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Кремль атакували класичними дронами-камікадзе. Колонка Сергія Згурця
21:35
Аджай Банга
Новим президентом Світового банку став екскерівник Mastercard Аджай Банга
21:29
Оновлено
РФ вдарила по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона
На Херсонщині через атаки РФ за добу загинула 21 людина, 48 постраждалих
21:06
Пентагон
Боєприпаси для HIMARS, авіаракети Hydra-70, артснаряди й інше: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $300 млн
20:59
Євробачення-2023
Борщ та мода: на Євробаченні діятиме бульвар Discover Ukraine
20:56
ЄС - Україна
ЄС надасть Україні боєприпаси на 2 млрд євро і продовжить "економічний безвіз", – Шмигаль
20:40
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:26
Ексклюзив
Іван Федоров, мер Мелітополя
Росіяни ходять по квартирах на тимчасово окупованому Запоріжжі та перевіряють наявність паспортів РФ, - мер Мелітополя Федоров
20:14
Ентоні Блінкен
У США відреагували на вибух дрона над Кремлем
20:04
OPINION
Лєна Чиченіна
Російська провина і російські інтелектуали
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 434-го дня війни: "бавовна" над кремлем, у гру Counter-Strike додали "кімнату" з інформацією про воєнні злочини РФ на території України
19:44
Олександр Гвоздик
Боксер Гвоздик: "Я справді вірив, що росіяни – наші брати"
19:42
Дмитро Медведєв
Вибух дрона над Кремлем: Медведєв заявив, що Зеленського треба вбити
19:26
Марія Львова-Белова
"Яжемать". Хто така Марія Львова-Белова, православна матушка і подруга Путіна, яка краде українських дітей
19:24
Оновлено
москва, кремль
РФ звинуватила Україну в ударі по Кремлю, Зеленський відповів
19:16
Володимир Зеленський та Саулі Нііністьо
Зеленський у Гельсінкі: не бачу перешкод прийняти рішення про алгоритм вступу України до НАТО
18:53
Бахмут
ЗСУ відбили за добу близько 30 атак російського агресора на східному фронті. Авіація завдала 3 ударів по позиціях РФ, - Генштаб
18:14
Оновлено
Пеглоу (ліворуч), "Дніпро-1" - "Металіст"
УПЛ: "Шахтар" переміг "Минай", "Дніпро-1" розбив "Металіст", результати інших матчів 24-го туру
18:11
Еліна Світоліна
Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Франції
18:02
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Окупанти розмістили в приміщенні турбінного відділення енергоблоку ЗАЕС військову техніку та вибухівку
18:01
OPINION
Вадим Денисенко
Вибух над кремлем сколихне всю Росію
17:50
Перфоманс російського футболіста Олександра Мостового, якого зобразили царем
З відеогри FIFA-23 прибрали перформанс російського футболіста Мостового, якого зобразили царем
17:34
преса
Було вбито понад 50 журналістів: МЗС заявило про репресії РФ проти медіа в Україні
17:30
Оновлено
Херсон
У Херсоні введуть комендантську годину майже на три доби
17:18
Оновлено
обстріл Херсона
РФ скинула керовані авіабомби на Білозерську громаду Херсонщини, зруйновано житлові будинки
17:17
Угорщина
Угорщина продовжила надзвичайний стан через війну РФ проти України
17:13
Оновлено
Росіяни завдали кількох авіаударів по Сумщині й обстріляли її з мінометів
17:03
Дмитро Медведєв
"Орден Степана Бандери": у ЦПД розповіли про новий наратив російської пропаганди, який запустив Медведєв
17:01
Інтерв’ю
Режисер Валентин Васянович з камерою
"На всіх рівнях культурна спільнота сьогодні ігнорується", – кінорежисер Васянович
16:52
мультипредметний тест для українців
У США збільшили кількість міст для проходження мультипредметного тесту для українців
16:43
Дар’я Божко
СБУ повідомила про підозру поплічниці Кадирова на окупованій Луганщині
16:26
Двох російських військових засудили до 11 років позбавлення волі за жорстоке поводження з цивільними на Чернігівщині
16:20
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Ми маємо надвелику потребу в далекобійній зброї, щоб ворог був обеззброєний територіально, - Гуменюк
16:18
Порошенко передав 43-й бригаді комплекс БПЛА Poseidon та автомобільну техніку
16:14
Парламент Швейцарії
Політика "єдиного Китаю" під загрозою: в Швейцарії хочуть співпрацювати з парламентом Тайваню
16:00
OPINION
Карл Волох
Московські агенти владу не віддадуть. Запитайте у Червінського
15:59
Франсуа Фійон
"Після відставки маю право хоч паштет продавати на Червоній площі": експрем'єр Франції Фійон відповів на звинувачення у зв'язках з РФ
15:43
"Мавка. Лісова пісня"
Понад мільйон квитків було придбано на мультфільм "Мавка" за 9 вікендів
15:32
Оновлено
Володимир Зеленський та Саулі Нііністьо
Зеленський прибув до Фінляндії: обговорює посилення підтримки напередодні контрнаступу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV