Країни Північної Європи заявили, що підтримуватимуть Україну на її шляху до НАТО
Президент Фінляндії та прем’єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції 3 травня заявили, що підтримуватимуть Україну на шляху до НАТО та ЄС
Відповідну заяву оприлюднило інтернет-представництво президента України.
"Країни Північної Європи – члени НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну на її шляху до майбутнього членства. Ще до набуття Україною членства її безпека має велике значення для Альянсу. Україна й країни Північної Європи – члени НАТО з нетерпінням чекають на розв’язання цих питань на Вільнюському саміті НАТО в липні 2023 року", - йдеться у заяві.
Окрім того, зазначається, що "майбутнє України та її народу – у євроатлантичній родині". Саме тому країни Північної Європи заявили, що підтримуватимуть зусилля України, необхідні для початку переговорів про вступ в ЄС.
Також, держави підтвердили свою відданість незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та підтримали українську формулу миру.
"Країни Північної Європи готові співпрацювати з Україною для забезпечення якнайширшої міжнародної участі в реалізації української формули миру та у Глобальному саміті миру", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, ці 5 держав зазначили, що підтримують розслідування Міжнародного прокурора щодо притягнення Росії до відповідальності за всі скоєні злочини та створення спецтрибуналу, а також заохочують інші країни приєднуватися до відповідної групи.
- У середу, 3 травня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Фінляндії. З колегою Саулі Нііністьо він обговорив питання посилення підтримки України напередодні контрнаступу ЗСУ.
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