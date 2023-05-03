Про це інформує канцелярія Президента Фінляндії.

"Офіційні обговорення між президентом Нііністьо та президентом Зеленським стосуватимуться оборонної боротьби України та підтримки України Фінляндією, двосторонніх відносин між двома країнами та глобальної геополітичної ситуації", - ідеться у повідомленні.

Востаннє лідери зустрічалися у січні 2023 року, коли президент Фінляндії Саулі Нііністьо відвідав Київ.