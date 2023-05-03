Зеленський прибув до Фінляндії
У середу, 3 травня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Фінляндії. Із колегою Саулі Нііністьо він обговорить питання підтримки України
Про це інформує канцелярія Президента Фінляндії.
"Офіційні обговорення між президентом Нііністьо та президентом Зеленським стосуватимуться оборонної боротьби України та підтримки України Фінляндією, двосторонніх відносин між двома країнами та глобальної геополітичної ситуації", - ідеться у повідомленні.
Востаннє лідери зустрічалися у січні 2023 року, коли президент Фінляндії Саулі Нііністьо відвідав Київ.
- Влада Фінляндії погодила відправлення Україні нового, 15-го пакету військової допомоги. Ідеться, зокрема, про різні види озброєнь для забезпечення потреб європейської тренувальної місії для українців.
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