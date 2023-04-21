Про це ідеться у заяві Міністерства оборони країни.

До пакета допомоги Гельсінкі включили різні види озброєння для забезпечення потреб європейської тренувальної місії для України з навчання 30 тисяч українських солдатів, що включає базову та спеціалізовану підготовку військовослужбовців.

У відомстві не повідомили, коли і що саме отримає Київ із міркувань безпеки. Утім відомо, що загальна вартість 15-го пакету сягне €78 млн.

"Україна потребує різних видів підтримки. Ми беремо участь у тренувальній місії ЄС, навчаючи українських солдатів та надаючи необхідну матеріальну допомогу", - заявив глава Міноборони Фінляндії Антті Кайкконен.



Загальну вартість наданої Гельсінкі допомоги Києву оцінюють в 990 млн євро.