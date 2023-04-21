Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на €78 млн
Влада Фінляндії погодила відправлення Україні нового, 15-го пакету військової допомоги. Ідеться, зокрема, про різні види озброєнь для забезпечення потреб європейської тренувальної місії для українців
Про це ідеться у заяві Міністерства оборони країни.
До пакета допомоги Гельсінкі включили різні види озброєння для забезпечення потреб європейської тренувальної місії для України з навчання 30 тисяч українських солдатів, що включає базову та спеціалізовану підготовку військовослужбовців.
У відомстві не повідомили, коли і що саме отримає Київ із міркувань безпеки. Утім відомо, що загальна вартість 15-го пакету сягне €78 млн.
"Україна потребує різних видів підтримки. Ми беремо участь у тренувальній місії ЄС, навчаючи українських солдатів та надаючи необхідну матеріальну допомогу", - заявив глава Міноборони Фінляндії Антті Кайкконен.
Загальну вартість наданої Гельсінкі допомоги Києву оцінюють в 990 млн євро.
- У п'ятницю, 21 квітня, голова Пентагону Ллойд Остін озвучив три головні теми, які розглянуть союзники в рамках зустрічі у форматі "Рамштайн". На порядку денному - ППО, боєприпаси та засоби підтримки.
- Оттава оголосила про надання Києву нового пакету допомоги на суму близько $29 млн, який, серед іншого, включатиме боєприпаси та снайперські гвинтівки.
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