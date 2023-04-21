Про це ідеться на сайті міністерства оборони Канади.

Про рішення надати черговий пакет оголосила міністр оборони Канади Аніта Ананд під час засідання союзників України у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

Пакет включає внесок у розмірі 28,9 млн доларів США до Трастового фонду Комплексного пакету допомоги Україні (CAP). Зокрема, Київ отримає 40 снайперських гвинтівок калібру 50 і боєприпаси від Prairie Gun Works.

Крім того, Оттава передасть 16 радіостанцій для супроводу танка Leopard 2 від компанії L3Harris Technologies.

"Пожертви і підтримка, оголошені Канадою сьогодні, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності", - зазначила Ананд.