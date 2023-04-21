Канада оголосила про новий пакет допомоги для України
Оттава оголосила про надання Києву нового пакету допомоги на суму близько $29 млн, який, серед іншого, включатиме боєприпаси та снайперські гвинтівки
Про це ідеться на сайті міністерства оборони Канади.
Про рішення надати черговий пакет оголосила міністр оборони Канади Аніта Ананд під час засідання союзників України у форматі "Рамштайн" у Німеччині.
Пакет включає внесок у розмірі 28,9 млн доларів США до Трастового фонду Комплексного пакету допомоги Україні (CAP). Зокрема, Київ отримає 40 снайперських гвинтівок калібру 50 і боєприпаси від Prairie Gun Works.
Крім того, Оттава передасть 16 радіостанцій для супроводу танка Leopard 2 від компанії L3Harris Technologies.
"Пожертви і підтримка, оголошені Канадою сьогодні, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності", - зазначила Ананд.
- У п'ятницю, 21 квітня, голова Пентагону Ллойд Остін озвучив три головні теми, які розглянуть союзники в рамках зустрічі у форматі "Рамштайн". На порядку денному - ППО, боєприпаси та засоби підтримки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.67
Купівля 37.67Продаж 38.43
-
EUR
Купівля 40.94Продаж 41.91
- Актуальне
- Важливе