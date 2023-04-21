Про це ідеться у заяві глави Пентагона Ллойда Остіна на авіабазі "Рамштайн".

За словами посадовця, Україна терміново потребує допомоги союзників, аби захистити своїх громадян, інфраструктуру та війська від ракетної загрози Росії.

"Зараз на сьогоднішній зустрічі Контактної групи ми зосередимося на трьох ключових сферах: ППО, боєприпаси та засоби підтримки", - сказав Остін перед засіданням.

Голова Пентагону зазначив, що загалом учасники Контактної групи надали Україні допомоги на суму понад 55 мільярдів доларів, що в десять разів більше з моменту першої зустрічі.

"На початку цього тижня, США оголосили про новий пакет допомоги Україні вартістю 325 мільйонів доларів. Ми вже надали Україні понад 35 мільярдів доларів на безпекову допомогу з початку повномасштабного вторгнення Росії. У цей останній пакет ми включили більше боєприпасів для HIMARS, додаткові 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди, а також важливі засоби боротьби з бронею", - розповів Остін.

Перша зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася майже рік тому - 26 квітня 2022 року. За словами очільника Пентагону, союзники будуть підтримувати Київ стільки, скільки знадобиться для того, аби витіснити ворога.

"Ми відкидаємо похмуре бачення Путіним світу, де тирани нападають на своїх мирних сусідів і намагаються нав’язати самопроголошені сфери впливу під дулом зброї. Разом ми подбаємо про те, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб жити у волі", - сказав Остін.