Про це інформує глава Пентагону Ллойд Остін.

"Завжди приємно спілкуватися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Протягом минулого року члени Контактної групи з питань оборони України надали величезні можливості Україні. Ми підтримуватимемо її стільки, скільки потрібно", - написав Остін.

Міністр оборони Олексій Резніков подякував главі Пентагону Ллойду Остіну й американцям за ще один пакет допомоги у сфері безпеки.

"У таких ситуаціях мені згадуються слова ФДР: "Ми повинні бути великим арсеналом демократії". Це було 80 років тому, так і зараз. Україна дотримується принципу, що демократія має захищатися сама", - написав Резніков.