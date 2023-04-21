"Рамштайн-11": Резніков перед засіданням зустрівся з головою Пентагону Остіном
21 квітня міністр оборони України Олексій Резніков та глава Пентагону Ллойд Остін зустрілися перед засіданням Контактної групи з оборони на авіабазі "Рамштайн"
Про це інформує глава Пентагону Ллойд Остін.
"Завжди приємно спілкуватися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Протягом минулого року члени Контактної групи з питань оборони України надали величезні можливості Україні. Ми підтримуватимемо її стільки, скільки потрібно", - написав Остін.
Міністр оборони Олексій Резніков подякував главі Пентагону Ллойду Остіну й американцям за ще один пакет допомоги у сфері безпеки.
"У таких ситуаціях мені згадуються слова ФДР: "Ми повинні бути великим арсеналом демократії". Це було 80 років тому, так і зараз. Україна дотримується принципу, що демократія має захищатися сама", - написав Резніков.
- Засідання Контактної групи з оборони України має відбутися 21 квітня.
- 18 квітня голова Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Олексій Резніков обговорили пріоритети напередодні засідання "Рамштайн".
- Головною темою 11-го засідання у форматі "Рамштайн" стане надання Україні зенітних ракет до систем ППО.
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