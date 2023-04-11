У Пенгтагоні назвали дату наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"
Наступна, одинадцята зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі "Рамштайн" 21 квітня
Про це заявили у командуванні Військово-повітряних сили США в Європі, повідомляє "Радіо Свобода".
"Міністр оборони США Ллойд Остін планує очолити особисту зустріч Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі "Рамштайн", Німеччина, 21 квітня 2023 року", – йдеться в повідомленні.
У ВПС додають, що Остін знову запрошує міністрів оборони та військових високопосадовців світу обговорити "кризу, що триває в Україні, та різноманітні безпекові проблеми, з якими стикаються союзники та партнери США".
- Попередня зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 15 березня 2023 року по відеозв’язку. Тоді Олексій Резніков заявляв, що 10-й Рамштайн вселяє оптимізм: посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, тренування і формування "броньованого кулака".
- На початку місяця Олексій Резніков повідомляв, що одинадцята зустріч контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться вже у квітні.
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