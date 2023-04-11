У Пенгтагоні назвали дату наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"

Про це заявили у командуванні Військово-повітряних сили США в Європі, повідомляє "Радіо Свобода".

"Міністр оборони США Ллойд Остін планує очолити особисту зустріч Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі "Рамштайн", Німеччина, 21 квітня 2023 року", – йдеться в повідомленні.

У ВПС додають, що Остін знову запрошує міністрів оборони та військових високопосадовців світу обговорити "кризу, що триває в Україні, та різноманітні безпекові проблеми, з якими стикаються союзники та партнери США".