Посилення ППО, постачання боєприпасів, формування "броньованого кулака": Резніков заявив, що "Рамштайн-10" вселяє оптимізм
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що підсумки сьогоднішнього засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" - "вселяють оптимізм"
Про це написав у твіттері Олексій Резніков.
"Рамштайн-10 вселяє оптимізм: посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, навчання та формування "броньованого кулака", - пише Резніков.
Також міністр оборони подякував главі Пентагону Ллойду Остіну за лідерство та друзям з "антикремлівської коаліції за вашу готовність стояти з Україною до нашої перемоги".
Нагадаємо, десята зустріч Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") стартувала в онлайн-форматі в середу, 15 березня.
- Напередодні майбутньої зустрічі у форматі "Рамштайн" Резніков поспілкувався телефоном з главою Пентагоном Ллойдом Остіном. Міністр повідомив, що обмінявся з американським колегою "думками про нашу співпрацю і шлях до перемоги".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.15
Купівля 38.15Продаж 38.91
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе