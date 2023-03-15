Про це написав у твіттері Олексій Резніков.

"Рамштайн-10 вселяє оптимізм: посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, навчання та формування "броньованого кулака", - пише Резніков.

Також міністр оборони подякував главі Пентагону Ллойду Остіну за лідерство та друзям з "антикремлівської коаліції за вашу готовність стояти з Україною до нашої перемоги".

Нагадаємо, десята зустріч Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") стартувала в онлайн-форматі в середу, 15 березня.