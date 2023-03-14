Про це очільник міноборони України повідомив у твіттер.

"Напередодні зустрічі у форматі Рамштайн я поговорив із моїм хорошим другом міністром оборони США Ллойдом Остіном. Ми порівняли наші нотатки щодо співпраці та шляху до перемоги", — повідомив Резніков.

Ллойд Остін, своєю чергою, зазначив, що "надав актуальну інформацію стосовно зусиль США із надання оборонної допомоги, а міністр Резніков детально розповів про чинну ситуацію в Україні".

Відзначимо, що раніше глава Міноборони України говорив, що наступна десята зустріч у форматі Рамштайн може відбутися в середині березня.