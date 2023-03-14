"Порівняли нотатки на шляху до перемоги": Резніков і Остін поговорили напередодні зустрічі у форматі Рамштайн
Міністр оборони України Олексій Резніков напередодні чергової зустрічі у форматі Рамштайн провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном
Про це очільник міноборони України повідомив у твіттер.
"Напередодні зустрічі у форматі Рамштайн я поговорив із моїм хорошим другом міністром оборони США Ллойдом Остіном. Ми порівняли наші нотатки щодо співпраці та шляху до перемоги", — повідомив Резніков.
Ллойд Остін, своєю чергою, зазначив, що "надав актуальну інформацію стосовно зусиль США із надання оборонної допомоги, а міністр Резніков детально розповів про чинну ситуацію в Україні".
Відзначимо, що раніше глава Міноборони України говорив, що наступна десята зустріч у форматі Рамштайн може відбутися в середині березня.
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