Резніков анонсував 11-й "Рамштайн" цього місяця

Про це під час брифінгу журналістам повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Радіо Свобода.

За його словами, чергове, вже 11-те, засідання проведуть на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині, де відбувалася перша зустріч рік тому, в квітні 2022-го.

Конкретної дати проведення заходу міністр не назвав. Щодо пріоритетів України, то міністр оборони зазначив, що будуть незмінними: системи протиповітряної оборони, зокрема бойові літаки.

"Наша делегація не змінює своїх пріоритетів. Залишається пріоритет №1 – це системи протиповітряної оборони, а бойовий літак є частиною протиповітряної оборони, тому ми не зупиняємося на цьому і продовжуємо говорити про те, що нам потрібні бойові сучасні платформи 4++, це однозначно. Друге, це броньована техніка та снаряди для важкої артилерії 155 калібру та всіх інших. Ну і третє, це вже засоби радіоелектронної боротьби, дрони, антидрони, в тому числі так звані "дрони-самогубці" або ударні дрони", – сказав Резніков.