Резніков анонсував 11-й "Рамштайн" цього місяця
Одинадцята зустріч контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться вже у квітні
Про це під час брифінгу журналістам повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Радіо Свобода.
За його словами, чергове, вже 11-те, засідання проведуть на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині, де відбувалася перша зустріч рік тому, в квітні 2022-го.
Конкретної дати проведення заходу міністр не назвав. Щодо пріоритетів України, то міністр оборони зазначив, що будуть незмінними: системи протиповітряної оборони, зокрема бойові літаки.
"Наша делегація не змінює своїх пріоритетів. Залишається пріоритет №1 – це системи протиповітряної оборони, а бойовий літак є частиною протиповітряної оборони, тому ми не зупиняємося на цьому і продовжуємо говорити про те, що нам потрібні бойові сучасні платформи 4++, це однозначно. Друге, це броньована техніка та снаряди для важкої артилерії 155 калібру та всіх інших. Ну і третє, це вже засоби радіоелектронної боротьби, дрони, антидрони, в тому числі так звані "дрони-самогубці" або ударні дрони", – сказав Резніков.
- Попередня зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 15 березня 2023 року по відеозв’язку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.86
Купівля 36.86Продаж 37.7
-
EUR
Купівля 40.02Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе