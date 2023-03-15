Про це повідомив у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков.

"Рамштайн-10 починається. Цього разу зустрічаємось онлайн. Залишайтеся на зв'язку!" - написав він.

У вступному слові перед засіданням групи очільник Пентагону Ллойд Остін зазначив, що зустріч буде зосереджена на координації довгострокової підтримки України.

"Зараз ми перебуваємо у вирішальному часі боротьби України за свободу. І ми всі повинні продемонструвати нашу незмінну рішучість і єдність. Це означає виконання наших зобов’язань – повністю та швидко. Ми повинні забезпечити Україну всіма можливостями для майбутньої боротьби, включаючи запчастини та пакети технічного обслуговування для підтримки критичних можливостей, які надають члени цієї контактної групи. Отже, ця контактна група зосереджена на координації довгострокової підтримки", – сказав він.

Ллойд Остін додав, що союзники працюватимуть над тим, щоб знайти шляхи отримання Україною нових боєприпасів і систем протиповітряної оборони.

"Щоб збільшити виробництво боєприпасів, члени цієї Контактної групи збираються разом для розробки інноваційних розв'язань проблем промислового виробництва. І я впевнений, що ми продовжуватимемо крокувати, щоб задовольнити потреби України цієї весни та й далі", - наголосив Остін.

Очільник Пентагону розповів, що до віртуальної зустрічі приєдналися члени Контактної групи з усього світу та більшості часових поясів, включаючи друзів з Америки, Європи, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону.

"Країни, які присутні тут сьогодні, розуміють ставки війни за вибором Росії - як для українського народу, так і для світу. Це найбільша загроза європейській безпеці з початку холодної війни після Другої світової війни. І це прямий напад на заснований на правилах міжнародний порядок, який тримає всіх нас у безпеці", - наголосив Остін.

Він нагадав, що за останній рік Збройні Сили України здобули кілька вражаючих перемог на полі бою, водночас швидко сформувавши українську армію в сильну, професійну силу. І додав, що Контактна група "завжди прагне допомагати Збройним Силам України отримувати те, що їм потрібно, коли їм це потрібно".

Ллойд Остін перерахував підтримку, виділену Україні останнім часом, зокрема згадав про виділення Україні ще 400 мільйонів доларів допомоги від США, а також про розширення коаліції країн, які готові надати Україні танки "Леопард" та системи протиповітряної оборони.

Відтак очільник Пентагону висловив упевненість у тому, що союзники продовжать нарощувати підтримку України та виконають узяті на себе зобов’язання.

"Після 10 зустрічей Контактної групи наша єдність зусиль продовжує залишатися потужним джерелом сили. І ми залишатимемося рішучими та єдиними у підтримці права України жити як вільної та суверенної країни - скільки завгодно", - наголосив Остін.