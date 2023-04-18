Резніков та Остін поговорили напередодні зустрічі у "Рамштайні"
Міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори з міністром оборони України Олексієм Резніковим: обговорили пріоритети напередодні засідання "Рамштайн"
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
"На цій зустрічі виповниться рік відтоді, як міністр Остін уперше скликав UDCG у Рамштайні для координації безпекової допомоги, що нині об'єднала близько п'ятдесяти країн на підтримку України", - ідеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що обидва лідери пообіцяли підтримувати тісні контакти.
Своєю чергою, Остін повідомив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.
"Сьогодні я поговорив із моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим, щоб обговорити пріоритети напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG), яка відбудеться цього тижня в Німеччині. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно", - написав він у Twitter.
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