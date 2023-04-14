Остін відвідає Швецію напередодні 11-го "Рамштайну"
Міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня відвідає Швецію, після чого візьме участь у зустрічі контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині
Про це повідомили у міноборони США.
"Перебуваючи у Швеції, міністр Остін обговорить питання, пов’язані з безпекою, які становлять взаємний інтерес між нашими двома країнами, і поспілкується з високопоставленими посадовцями оборони та уряду Швеції", – зазначено в повідомленні.
Зі Швеції Ллойд Остін вирушить до Німеччини, де він і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі проведуть особисту зустріч контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн.
Це буде 11-те засідання групи з моменту її створення рік тому після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
У Рамштайні Остін та Міллі приєднаються до міністрів оборони та високопоставлених військових із майже 50 країн з усього світу, щоб обговорити війну в Україні та продовжити координацію щодо забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту від агресії Росії.
Відповідно до розкладу візиту, опублікованого на сайті міністерства оборони США, зустріч Остіна з міністром оборони Швеції і пресконференція за її підсумками заплановано на 19 квітня.
Зустріч у Рамштайні відбудеться 21 квітня. О 10-й ранку Ллойд Остін виступить із вступним словом, а за підсумками засідання, о 16:30, дасть спільну пресконференцію з генералом Міллі.
- Попередня зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 15 березня 2023 року по відеозв’язку. Тоді Олексій Резніков заявляв, що 10-й Рамштайн вселяє оптимізм: посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, тренування і формування "броньованого кулака".
- На початку місяця Олексій Резніков повідомляв, що одинадцята зустріч контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у квітні.
- 11 квітня в Пентагоні назвали дату квітневої зустрічі у форматі "Рамштайн"
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