Остін відвідає Швецію напередодні 11-го "Рамштайну"

Про це повідомили у міноборони США.

"Перебуваючи у Швеції, міністр Остін обговорить питання, пов’язані з безпекою, які становлять взаємний інтерес між нашими двома країнами, і поспілкується з високопоставленими посадовцями оборони та уряду Швеції", – зазначено в повідомленні.

Зі Швеції Ллойд Остін вирушить до Німеччини, де він і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі проведуть особисту зустріч контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн.

Це буде 11-те засідання групи з моменту її створення рік тому після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У Рамштайні Остін та Міллі приєднаються до міністрів оборони та високопоставлених військових із майже 50 країн з усього світу, щоб обговорити війну в Україні та продовжити координацію щодо забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту від агресії Росії.

Відповідно до розкладу візиту, опублікованого на сайті міністерства оборони США, зустріч Остіна з міністром оборони Швеції і пресконференція за її підсумками заплановано на 19 квітня.

Зустріч у Рамштайні відбудеться 21 квітня. О 10-й ранку Ллойд Остін виступить із вступним словом, а за підсумками засідання, о 16:30, дасть спільну пресконференцію з генералом Міллі.