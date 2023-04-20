Про це пише Sky News.

Під час зустрічі зі своїм сербським колегою Івіцею Дачичем у Белграді Більстрем сказав, що "ми дуже, дуже сподіваємося на включення Швеції до НАТО на Вільнюському саміті".

Урядовець додав, що Швеція буде постачальником безпеки для організації.

Уряд США заохочуватиме ці дві країни ратифікувати приєднання Швеції, заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час сьогоднішнього візиту до скандинавської країни, повідомляє Süddeutsche Zeitung.

"Нещодавно ми вітали Фінляндію як 31-го члена НАТО, і ми з нетерпінням чекаємо незабаром вітати Швецію як 32-го", – сказав міністр оборони США Ллойд Остін у середу під час візиту до свого колеги Пола Йонсона у шведському військово-морському порту Муско. "І щоб було зрозуміло, ми з нетерпінням чекаємо, що це станеться напередодні липневого саміту".