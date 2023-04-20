У Вашингтоні та Стокгольмі сподіваються, що до Вільнюського саміту у липні Швеція стане членом НАТО
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем має надію, що його країна зможе приєднатися до НАТО до саміту альянсу в липні, такої ж думки очільник Пентагону Ллойд Остін
Про це пише Sky News.
Під час зустрічі зі своїм сербським колегою Івіцею Дачичем у Белграді Більстрем сказав, що "ми дуже, дуже сподіваємося на включення Швеції до НАТО на Вільнюському саміті".
Урядовець додав, що Швеція буде постачальником безпеки для організації.
Уряд США заохочуватиме ці дві країни ратифікувати приєднання Швеції, заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час сьогоднішнього візиту до скандинавської країни, повідомляє Süddeutsche Zeitung.
"Нещодавно ми вітали Фінляндію як 31-го члена НАТО, і ми з нетерпінням чекаємо незабаром вітати Швецію як 32-го", – сказав міністр оборони США Ллойд Остін у середу під час візиту до свого колеги Пола Йонсона у шведському військово-морському порту Муско. "І щоб було зрозуміло, ми з нетерпінням чекаємо, що це станеться напередодні липневого саміту".
- У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.
- 4 квітня Фінляндія офіційно стала 31-м повноправним членом Північноатлантичного альянсу.
- Ще у середині березня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловив сподівання на швидку ратифікацію Анкарою протоколу щодо вступу країни в НАТО після виборів, які відбудуться у Туреччині у травні. В Ердогана підтвердили, що Туреччина повернеться до обговорення вступу Швеції у НАТО в червні.
- Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.47
Купівля 37.47Продаж 38.24
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.65
- Актуальне
- Важливе