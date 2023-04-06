Туреччина повернеться до обговорення вступу Швеції у НАТО в червні

Про це в інтерв’ю агенції Anadolu заявив радник президента Туреччини Ібрагім Калін.

Посадовець зазначив, що Швеція ще не повністю виконала вимоги турецької сторони щодо членства в НАТО, і Анкара "багато разів чітко та ясно заявляла про це шведській стороні".

"Після того, як наш парламент схвалив членство Фінляндії в НАТО, ми домовилися провести наступну зустріч (зі Швецією – ред.) в перший або другий тиждень червня", – додав Калин, пояснивши час тим, що з 1 червня у Швеції набуває чинності новий антитерористичний закон, який стане кроком на шляху виконання нею вимог Анкари.

Радник Ердогана підкреслив, що Стокгольм повинен виконати до 1 червня й інші вимоги – які саме, він не уточнив.

"Ми не вважаємо правильними заяви на кшталт: "Швеція зробила свою частину, тепер черга Туреччини, Туреччина повинна зробити свою частину". Зрозуміло, якими є наші критерії і наші вимоги. Наскільки вони виконані, можна легко перевірити чисельно і фактично", – додав він.