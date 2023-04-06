Туреччина повернеться до обговорення вступу Швеції у НАТО в червні
Представники Туреччини та Швеції у першій половині червня проведуть зустріч, щоб обговорити перспективи вступу Стокгольма в Північноатлантичний союз
Про це в інтерв’ю агенції Anadolu заявив радник президента Туреччини Ібрагім Калін.
Посадовець зазначив, що Швеція ще не повністю виконала вимоги турецької сторони щодо членства в НАТО, і Анкара "багато разів чітко та ясно заявляла про це шведській стороні".
"Після того, як наш парламент схвалив членство Фінляндії в НАТО, ми домовилися провести наступну зустріч (зі Швецією – ред.) в перший або другий тиждень червня", – додав Калин, пояснивши час тим, що з 1 червня у Швеції набуває чинності новий антитерористичний закон, який стане кроком на шляху виконання нею вимог Анкари.
Радник Ердогана підкреслив, що Стокгольм повинен виконати до 1 червня й інші вимоги – які саме, він не уточнив.
"Ми не вважаємо правильними заяви на кшталт: "Швеція зробила свою частину, тепер черга Туреччини, Туреччина повинна зробити свою частину". Зрозуміло, якими є наші критерії і наші вимоги. Наскільки вони виконані, можна легко перевірити чисельно і фактично", – додав він.
- У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.
- 4 квітня Фінляндія офіційно стала 31-м повноправним членом Північноатлантичного альянсу.
- Ще у середині березня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловив сподівання на швидку ратифікацію Анкарою протоколу щодо вступу країни в НАТО після виборів, які відбудуться у Туреччині у травні.
- Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.
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