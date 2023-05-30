Байден задзвонив Ердогану: привітав з перемогою, згадав про контракт на F-16 та вступ Швеції до НАТО
Байден обговорив з Ердоганом питання можливої покупки Анкарою американських F-16, також торкнулися теми входження Швеції до НАТО
Про це повідомляє Reuters.
Теми обговорювалися під час телефонної розмови, коли Байден привітав Ердогана з перемогою на президентських виборах, що відбулися в неділю.
"Я розмовляв з Ердоганом. Я привітав Ердогана. Він все ще хоче щось пропрацювати стосовно F-16. Я сказав йому, що ми хочемо мати справу зі Швецією, так що давайте це зробимо", - сказав Байден журналістам перед від'їздом з Білого дому в Делавер.
Американський президент додав, що сторони зв'яжуться щодо цих питань пізніше.
"Ми збираємося поговорити про це докладніше наступного тижня", - сказав Байден.
Разом з тим заява Ердогана з приводу телеконференції була короткою і розпливчастою. У ній йдеться, що президенти домовилися поглиблювати співпрацю з усіх аспектів своїх двосторонніх зав'язків, важливість яких "ще більше зросла перед регіональними та глобальними проблемами".
- Нагадаємо, у Туреччині 28 травня чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган здобув перемогу на виборах. За нього проголосувало 52,1% виборців.
- Президент Володимир Зеленський привітав Ердогана з переобранням на посаду.
- Міжнародні спостерігачі від ОБСЕ не визнали президентські вибори в Туреччині повністю чесними і вільними. Мав місце тиск на електорат, зокрема з боку ЗМІ.
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