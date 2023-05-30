Про це повідомляє Reuters.

Теми обговорювалися під час телефонної розмови, коли Байден привітав Ердогана з перемогою на президентських виборах, що відбулися в неділю.

"Я розмовляв з Ердоганом. Я привітав Ердогана. Він все ще хоче щось пропрацювати стосовно F-16. Я сказав йому, що ми хочемо мати справу зі Швецією, так що давайте це зробимо", - сказав Байден журналістам перед від'їздом з Білого дому в Делавер.

Американський президент додав, що сторони зв'яжуться щодо цих питань пізніше.

"Ми збираємося поговорити про це докладніше наступного тижня", - сказав Байден.

Разом з тим заява Ердогана з приводу телеконференції була короткою і розпливчастою. У ній йдеться, що президенти домовилися поглиблювати співпрацю з усіх аспектів своїх двосторонніх зав'язків, важливість яких "ще більше зросла перед регіональними та глобальними проблемами".