Попередні результати у Туреччині: ЦВК та державна агенція Anadolu кажуть про відрив Ердогана, опозиційна агенція Anka - про перемогу Киличдароглу
Після того, як о 17:00 за Києвом (18:00 за місцевим часом) у Туреччині завершили працювати виборчі дільниці, провідні інформаційні агенції країни почали публікувати доступні їм дані попереднього підрахунку голосів
Державна агенція Anadolu віддає перевагу чинному главі турецької держави Реджепу Таїпу Ердогану.
Близька до опозиції агенція Anka фаворитом симпатій виборців називає Кемаля Киличдароглу.
Anadolu
Відкрито понад 85,45% виборчих урн.
Ердоган - 53,15%.
Киличдароглу - 46,85%.
Anka
Відкрито 82,49% виборчих урн.
Киличдароглу - 50,06%.
Ердоган - 49,94%.
Є також попередні дані від турецької ЦВК.
ЦВК
Відкрито 93% виборчих урн.
Ердоган - 52,5%.
Киличдароглу - 47,5%.
Опозиція цим даним поки що не довіряє.
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