Державна агенція Anadolu віддає перевагу чинному главі турецької держави Реджепу Таїпу Ердогану.

Близька до опозиції агенція Anka фаворитом симпатій виборців називає Кемаля Киличдароглу.

Anadolu

Відкрито понад 85,45% виборчих урн.

Ердоган - 53,15%.

Киличдароглу - 46,85%.

Anka

Відкрито 82,49% виборчих урн.

Киличдароглу - 50,06%.

Ердоган - 49,94%.

Є також попередні дані від турецької ЦВК.

ЦВК

Відкрито 93% виборчих урн.

Ердоган - 52,5%.

Киличдароглу - 47,5%.

Опозиція цим даним поки що не довіряє.

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