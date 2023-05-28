Про це 28 травня Володимир Зеленський написав у twitter.

"Вітаю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з нагоди перемоги на президентських виборах", - написав Зеленський.

Також він зазначив, що Україна розраховує на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо двох країн, а також посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи.