Володимир Зеленський привітав Ердогана з перемогою на президентських виборах
Президент Володимир Зеленський привітав чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з переобранням на посаду
Про це 28 травня Володимир Зеленський написав у twitter.
"Вітаю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з нагоди перемоги на президентських виборах", - написав Зеленський.
Також він зазначив, що Україна розраховує на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо двох країн, а також посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи.
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