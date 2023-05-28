Орбан та емір Катару привітали Ердогана з перемогою на виборах

Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані написали у twitter.

Так, Віктор Орбан 28 травня привітав Ердогана з "беззаперечною перемогою на виборах".

"Вітання президенту Ердогану за його беззаперечну перемогу на виборах! Вітаємо, пане президенте!", - написав Орбан.

Емір Катару також привітав у twitter Ердогана: "Мій дорогий брат Реджеп Тайїп Ердоган, вітаю вас з перемогою і бажаю вам успіхів на новій посаді, щоб ви досягли того, чого прагне братський турецький народ у плані прогресу та процвітання, а також для міцних відносин між нашими двома країнами до подальшого розвитку та зростання".

Зазначимо, що остаточні результати виборів президента Туреччини ще не відомі.