У Туреччині розпочалося голосування у другому турі президентських виборів
У неділю, 28 травня, Реджеп Тайїп Ердоган та Кемаль Киличдароглу ведуть боротьбу за посаду президента Туреччини в другому турі виборів
Про це повідомляє Anadolu.
Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 та закриються о 17:00 за місцевим часом. По всій країні встановлено понад 191 тис. виборчих скриньок. Число виборців перевищує 60 млн. осіб.
За підсумками першого туру голосування 14 травня жоден із кандидатів не набрав 50% голосів, а право участі в другому турі отримали чинний президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (49,52% голосів) та кандидат від "Союзу нації", лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу (44,88%)/
Кандидат від блоку "Альянс АТА" Сінан Оган, який набрав на голосуванні 14 травня 5,17% голосів, закликав прихильників підтримати у другому турі Ердогана.
Підрахунок голосів розпочнеться після закриття виборчих дільниць о 17:00.
- 15 травня стало відомо, що у Туреччині відбудеться другий тур президентських виборів.
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