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У Туреччині розпочалося голосування у другому турі президентських виборів

28 травня, 2023 неділя
09:11
Світ Туреччина . Посольство в Україні в Києві

У неділю, 28 травня, Реджеп Тайїп Ердоган та Кемаль Киличдароглу ведуть боротьбу за посаду президента Туреччини в другому турі виборів

Про це повідомляє Anadolu

Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 та закриються о 17:00 за місцевим часом. По всій країні встановлено понад 191 тис. виборчих скриньок. Число виборців перевищує 60 млн. осіб.

За підсумками першого туру голосування 14 травня жоден із кандидатів не набрав 50% голосів, а право участі в другому турі отримали чинний президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (49,52% голосів) та кандидат від "Союзу нації", лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу (44,88%)/ 

Кандидат від блоку "Альянс АТА" Сінан Оган, який набрав на голосуванні 14 травня 5,17% голосів, закликав прихильників підтримати у другому турі Ердогана.

Підрахунок голосів розпочнеться після закриття виборчих дільниць о 17:00.



 
вибори
Туреччина
Реджеп Ердоган
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