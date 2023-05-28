Про це повідомляє Anadolu.

Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 та закриються о 17:00 за місцевим часом. По всій країні встановлено понад 191 тис. виборчих скриньок. Число виборців перевищує 60 млн. осіб.

За підсумками першого туру голосування 14 травня жоден із кандидатів не набрав 50% голосів, а право участі в другому турі отримали чинний президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (49,52% голосів) та кандидат від "Союзу нації", лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу (44,88%)/

Кандидат від блоку "Альянс АТА" Сінан Оган, який набрав на голосуванні 14 травня 5,17% голосів, закликав прихильників підтримати у другому турі Ердогана.

Підрахунок голосів розпочнеться після закриття виборчих дільниць о 17:00.