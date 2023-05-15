Про це заявив очільник верховної ради з виборів Ахмет Єнер.

Явка у Туреччині склала 88,92%, за кордоном - 52,69%.

"Згідно з попередніми результатами Ердоган отримав 49,51% голосів, Киличдароглу – 44,88%. Другий тур виборів вирішено провести у неділю, 28 травня", - сказав він.

За представника правого "Альянсу предків" Сінана Огана віддали голоси 5.17% виборців.