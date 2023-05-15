У Туреччині відбудеться другий тур виборів президента: названо дату
28 травня у Туреччині відбудеться другий тур президентських виборів - до нього вийшов президент Реджеп Тайїп Ердоган та головний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу
Про це заявив очільник верховної ради з виборів Ахмет Єнер.
Явка у Туреччині склала 88,92%, за кордоном - 52,69%.
"Згідно з попередніми результатами Ердоган отримав 49,51% голосів, Киличдароглу – 44,88%. Другий тур виборів вирішено провести у неділю, 28 травня", - сказав він.
За представника правого "Альянсу предків" Сінана Огана віддали голоси 5.17% виборців.
- Нагадаємо, лідер турецької опозиції Кемаль Киличдароглу прокоментував перші підсумки голосування на парламентських і президентських виборах, що відбулися в Туреччині в неділю, 14 травня 2023 року.
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