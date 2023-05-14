Суперник Ердогана Киличдароглу: "Ми попереду"

У себе в твітері він оприлюднив повідомлення тільки з одним словом.

"Öndeyiz", - написав Киличдароглу, що в перекладі означає: "Ми попереду".

Це твіт Кемаль Киличдароглу переглянуло вже понад 17 млн осіб.