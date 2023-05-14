Суперник Ердогана Киличдароглу: "Ми попереду"
Лідер турецької опозиції Кемаль Киличдароглу прокоментував перші підсумки голосування на парламентських і президентських виборах, що відбулися в Туреччині в неділю, 14 травня 2023 року
У себе в твітері він оприлюднив повідомлення тільки з одним словом.
"Öndeyiz", - написав Киличдароглу, що в перекладі означає: "Ми попереду".
Це твіт Кемаль Киличдароглу переглянуло вже понад 17 млн осіб.
- Окрім нього фаворитом виборчих перегонів є чинний турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.32
Купівля 37.32Продаж 37.89
-
EUR
Купівля 40.66Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе